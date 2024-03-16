هالاند يقود هجوم تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

يقود النجم النرويجي ارلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة بهدف الثأر من نيوكاسل بعد الخروج من كأس الرابطة الأنجليزية، كما يبحث عن العبور إلى نصف النهائي من أجل الحفاظ على اللقب والتتويج باللقب الثامن في تاريخه.

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل || أورتيجا، والكر، أكانجى، دياز، جفارديول، رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فودين، دوكو، وهالاند.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي فيتصدر أرسنال جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.