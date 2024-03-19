فرح الزاهد أمام مرايتها تتألق بالمخمل المرصع

شاركت الفنانة فرح الزاهد متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت فرح الزاهد بإطلالة ساحرة، مزجت بين الاناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت بدلة أنيقة صممت من المخمل بلون الأسود مرصعه بالكريستال المرصع من الجانبين.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ذيل حصان ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.