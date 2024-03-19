كيف نضبط السكر في الدم من دون علاج؟

يؤكد العلماء ان الحفاظ على نمط الحياة الطبيهي والصحي قد يحسن مستوى السكر في الدم، ويساعد على ضبطها لأطول وقت ممكن.

نصائح لضبط السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، اليكم فيما يلي ابرز النصائح للسيطرة على مرض السكري بشكل فعال بدون علاج دائم..

​الطعام الصحي

التركيز على تناول الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، فعليك بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في وجباتك، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وزن صحي

فقدان الوزن قد يحسن من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحدث ذلك من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الكربوهيدرات

لها تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم، لذا يجب استهلاكها بالتساوي على مدار اليوم واختيار المعقدة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات غير النشوية.