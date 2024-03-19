4 عادات يومية تحمي كبار السن من أمراض الشيخوخة.. طبيب يوصي باتباعها

يوصي الأطباء كبار السن بضرورة اتباع بعض العادات التي قد تحميهم من أمراض الشيخوخة، كلما تقدموا في العمر.

نصائح لحماية كبار السن من أمراض الشيخوخة

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، نستعرض ابرز العادات التي تحمي من الشيخوخة في حال ممارستها بانتظام..

الرياضة

ممارسة الرياضة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وقوة العضلات، كما تحمي من السكري وهشاشة العظام.

نظام غذائي صحي

تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، يدعم وظيفة جهاز المناعة وصحة الدماغ.

الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم يعزز عملية الهضم، ويحمي من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل حصوات الكلى، والتهابات المسالك البولية، والتدهور المعرفي.

النوم الجيد

يعزز تنظيم الهرمونات، ويدعم وظيفة المناعة، ويعزز الأداء المعرفي، مما يقلل من خطر الإصابة بالحالات المرتبطة بالعمر مثل السمنة والسكري والخرف.