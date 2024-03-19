توني كروس عن مستقبله: لا أملك عقدًا للموسم الجديد

تحدث النجم الألماني توني كروس لاعب نادي ريال مدريد، عن خططه لما بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وتراجع كروس عن قراره باعتزال اللعب دوليًا، يوم 22 فبراير الماضي، لينهي غياب قارب الـ3 سنوات عن المشاركة مع المنتخب الألماني، وذلك للمشاركة رفقة المانشفت في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وقال كروس في مؤتمر صحفي أثناء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لتوقف شهر مارس الدولي: "العديد من الأمور ليست واضحة بشأن ما سيحدث بعد اليورو، أنا لا أملك عقدًا مع النادي في الموسم المقبل حتى الآن، يجب أن أوضح ذلك أولًا".

وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقد يرحل عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده.

وأضاف: "الموسم طويل مع ريال مدريد ولكن بإمكاني التعادل مع ذلك، إذا لم أكن قادرًا على ذلك لم أكن لأعود، بدنيًا لدي إحساس رائع".



وبسؤاله عن النظرة لمنتخب ألمانيا في إسبانيا، أجاب كروس: "في إسبانيا لديهم الكثير من الاحترام لألمانيا، وكانوا متفاجئين بالنتائج الأخيرة، ألمانيا دائمًا واحدًا من المنتخبات المفضلة لهم

وبدأ توني كروس تمثيل المانشفت في مرحلة تحت 17 عامًا، وكانت أولى مبارياته في 14 سبتمبر 2005 ضد منتخب قطر وسجل هدفًا ولعب 36 مباراة مع الفريق قبل أن ينضم لمنتخب تحت 19 عامًا في 27 مارس 2009 ولعب له 5 مباريات فقط، ثم انتقل لمنتخب تحت 21 عامًا ولعب معهم 10 مباريات كانت أولها في 5 سبتمبر 2008 ضد شمال أيرلندا في تصفيات أمم أوروبا وسجل هدفًا وصنع الآخر.

وانضم توني كروس للمنتخب الألماني الأول في 3 مارس 2010، وشارك لأول مرة ضد الأرجنتين في مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين لعب 106 مباراة وسجل 17 هدفًا وصنع 19 لزملائه.