مسلسل الحشاشين| حسن الصباح يحاول اغتيال نظام الملك ويقتل حراسه بالحلقة 9

بدأت الحلقة 9 من مسلسل “الحشاشين” بوضع خطة جديدة من كريم عبد العزيز – حسن الصباح – من أجل تحصين قلعة آلموت، وذلك من خلال إلغاء الباب الرئيسى لمدخل القلعة، وعمل 7 أبواب وهمية، وجعل الباب الوحيد للقلعة سريا لا يعلمه إلا هو ومعاونوه، أيضاً وصول جوارى سبق وطلبهن صاحب القلعة السابق إليها، وهو ما جعل حسن الصباح يخبر زيد بن سيحون بإكرامهن مؤكداً أن وقتهن سيأتى قريباً.

كما شهدت الحلفة إقدام حسن الصباح على خطوة جديدة فى صراعه مع نظام الملك، بعدما أرسل أحد تابعيه لاختراق ديوانه وقتله، وهو ما حصل حينما استيقظ نظام الملك ليجد حراس قصره مقتولين أحدهم مطعون بخنجر عليه رسالة مكتوب فيها كلمات تهديد من حسن الصباح، تعنى أنه لم يعد هناك ما يفصلهما عن بعض سوى باب ديوان لنظام الملك ما يجعله مهددا طوال الوقت.

ما حصل جعل نظام الملك يغضب ويقرر الانتقام، إلا أن ملك شاه نهاه عن أية حملات عسكرية تتوجه لحسن الصباح لانشغال الدولة بحروب أخرى.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.