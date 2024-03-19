محافظ الغربية يشارك عمال النظافة الإفطار

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة ١٠٠٠ من عمال النظافة والأطفال الأيتام إفطارهم الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بكورنيش عربات الطعام المتنقلة ،في تقليد سنوي لإدخال البهجة والسرور على ابناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور العقيد أحمد الكنيسي الأمن الوطني،اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ولفيف من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الإفطار تم إجراء القرعة العلنية لاختيار ٥ فائزين برحلات عمرة مجانية، فاز بها ٢ من الامهات المثاليات وام لبطلة من متلازمة داون، و٢ عمال نظافة من مركز ومدينة طنطا .

ووجه محافظ الغربية التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.