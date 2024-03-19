ناهد السباعي تكشف اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي.. فيديو

علقت الفنانة ناهد السباعي، على ما تم تداوله بأن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي رحل في صمت وسط غياب نجوم الفن عنه، مشددة على أن هذا غير حقيقي، منوهة إلى أنه كان في فترة خطوبة قبل وفاته بوقت بسيط.

وأشارت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تحدثت معه قبل وفاته بأسبوع، موضحة أنه كان يمر بوحدة بسبب وفاة والده ووالدته وأجداده، كاشفة أن آخر مكالمها جمعتهما كانت للاطمئنان عليها خلال تواجده في أحد المهرجانات السينمائية.

ونوهت إلى أنها استقبلت خبر وفاته بحزن شديدة، مضيفة: "عملنا مسجد باسمه، بالمشاركة مع أصدقاءه في الدراسة والجامعة والمجال الفني".

وتوفي هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر 2019 عمر ناهز 36 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وعُثر على جثته في منزله الكائنة في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بعد تلقي بلاغا من خطيبته بأنه متغيب ولا يرد على الهاتف.