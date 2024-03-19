ناهد السباعي تدافع عن مجتمع الميم.. موجودين منذ التاريخ وعلينا تقبلهم (فيديو)

علقت الفنانة ناهد السباعي، على موافقتها في تصريح سابق المشاركة في عمل عن مجتمع الميم، مؤكدة أنها لا توافق أن تقدم فيلم عن مجتمع الميم، موضحة أن الله ذكر قوم لوط وهم موجودين منذ التاريخ ولابد أن نتقبلهم.

وشددت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الفن ليس له قيود ولكن هي التي تضع لنفسها قيود في قبول أو رفض أي عمل فني، موضحة أنها معترفة بوجود مجتمع الميم.

وأشارت إلى أنها لا تقدم عملا عن مجتمع الميم ولا تشجع على هذا، متابعة : "أنا قولت أنهم موجودين مغلطش.. ولو اتعرض عليا فيلم عالمي عن مجتمع الميم مش هقبل يكون بعيد عني.. مش هشارك في عمل يروج لهم".

ولفتت إلى أن الأفلام فى السابق كانت أكثر جراءة وكان في كل شئ وكافة الأشكال، قائلة "مش بخاف من أحاديث الجمهور، وأعمل اللي يرضيني كده كده الناس هتتكلم.. كلام الناس أخر همي".

وأوضحت أن ما كان يحزنها هو عدم تقبل والدتها لأي عمل فني لها، مشددة على أن كل وقت له شكله، ولكن والدتها تربت في أسرة فنية ولذلك هي تتعامل مع الفن بهذا الأسلوب.

الأسرة خط أحمر

وشددت ناهد السباعي، على أن أهلها وأسرتها بأكملها خط أحمر في حياتها، موضحة أنها لا تقبل أن يكون هناك أي هجوم على أسرتها.