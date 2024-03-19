أفادت وسائل إعلام غربية بأنه سيتعين على أوكرانيا أن تبقى في موقف دفاعي لمدة عام على الأقل عقب إخفاقات الهجوم المضاد في الصيف الفائت.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "السلطات في كييف تدعو إلى القتال من أجل كل شبر من الأراضي، لكن الجيش مرهق بعد الأعمال الهجومية وتأخير التمويل بسبب الخلافات في الكونغرس الأمريكي".

وتابع المنشور: "ونتيجة لذلك، سيتعين على أوكرانيا أن تكون في موقف دفاعي لمدة عام".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.