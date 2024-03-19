أوكرانيا: القضاء على 169 عسكريًا روسيًا و18 مركبة مدرعة

أعلنت الخدمة الصحفية لقوات الدفاع الجنوبي الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجنوبي، قضت على 169 عسكريًا روسيًا بالإضافة إلى منظومتين للحرب الإلكترونية وستة مدافع و18 وحدة من المركبات المدرعة.

وأضافت الخدمة الصحفية لقوات الدفاع الجنوبي: "تواصل قوات الدفاع إطلاق النار على مواقع القوات الروسية ومواقع إطلاق النار، وحصلنا خلال النهار على تأكيد بانخفاض أعداد الجيش الروسي بمقدار 169 جنديا ودبابة واحدة وستة بنادق ومنظومتين للحرب الإلكترونية و18 وحدة مدرعة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا

وكما ورد في وقت سابق، بلغ إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و19 مارس 2024، حوالي 432 ألفا و390 جنديا، بما في ذلك 840 قتيلا وجريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين، اليوم /الثلاثاء/ أن مدنيًا لقى حتفه، بينما أُصيب 5 آخرون؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "في 18 مارس قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك؛ بالتحديد في أوشيريتين بينما أُصيب خمسة أشخاص آخرين في المنطقة بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن 1886 مدنيا لقوا حتفهم بينما أُصيب 4723 آخرون في إقليم دونيتسك منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين في منطقة دونيتسك لا يشمل بيانات من ماريوبول وفولنوفاخا.

وفي السياق أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت منظومة الصواريخ إس-300 لقصف القطاع السكني الخاص في بلدة سيليدوف بمنطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان المكتب القول إن القصف الروسي تسبب في إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وتم تشخيص إصابتهم بإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وأن القصف تسبب أيضًا في تضرر ما لا يقل عن منازل 24 أسرة وأربع سيارات.

وفي سياق متصل قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدا أن واشنطن عازمة دوما على تقديم الموارد اللازمة التي تحتاجها أوكرانيا من أجل مواجهة الجانب الروسي.

وأضاف أوستن - في كلمته خلال اجتماع مجموعة دفاع أوكرانيا الذي يعقد بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن أوكرانيا تظل القضية الأهم بالنسبة لأمريكا في كل الأوقات، موضحا أن الشعب الأوكراني ليس لديه الوقت ليخسره، لذلك تعمل واشنطن على دعم الأوكرانيين من خلال طرق وسبل جديدة.

وأوضح أن المجموعة تعمل بكل قوتها على تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزيز أمنها على المدى الطويل، وتسعى بشكل دائم إلى تقديم المسيرات والتدريب وزيادة المساعدات العسكرية، وأن الاتلاف عازم بشكل واضح على تعزيز أمن أوكرانيا.