ريال مدريد يوضح إصابة كورتوا الجديدة

كشف ريال مدريد الإصابة الجديدة التي تعرض لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال تدريبات الملكي اليوم.



وقام ريال مدريد بأصدار بيانًا حول إصابة كورتوا عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث جاء فيه: "عقب الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا، تبين أنه يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

وتابع ريال مدريد بيانه: "وقعت الإصابة خلال تدريبات اليوم".

ولم يقوم النادي الإسباني بالكشف عن المدة المتوقعة لغياب الحارس البلجيكي، لكنه أك أن كورتوا لن يلحق بأي مباراة خلال هذا الموسم.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كورتوا غادر مران ريال مدريد وهو يبكي، مما يجعل هناك احتمالية لأن تكون إصابة قوية وخطيرة.