تجديد حبس مُتهم بسرقة شقة سكنية في التجمع الخامس

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، اليوم الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة المُتهم بالاستيلاء على أموال متسولي العجوزة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقتٍ سابق بمُعاقبة المُتهم شعبان.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات عما أسند إليه بالتهمتين الأولى والثالثة، ومعاقبته بالسجن المُشدد 3 سنوات عما أسند إليه بالتهمة الثانية.

وأمرت بوضع المحكوم عليه لمدة 5 سنوات تحت مُراقبة الشرطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

اتهامات النيابة العامة

واتهمت النيابة العامة المُتهم بأنه في يوم 20 مارس 2023 بدائرة قسم العجوزة سرق المبلغ النقدي المُبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليهم الأطفال مصطفى وكريم وصفوت وكذا المجني عليها تغريد.

وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترض طريقهم حال سيرهم بالطريق العام شاهراً بوجههم سلاح أبيض "كاتر" مُهدداً إياهم بالإيذا في حالة عدم الامتثال له، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبالغ النقدية خاصتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليه تُهمة هتك عرض المجني عليها تغريد بالقوة والتهديد بأن طلب منها إقامة علاقة جنسية فرفضت وانصرفت، فتتبعها حتى لحقها وجذبها من يدها وصعد بها لمنطقة مُظلمة خالية من المارة بأعلى أحد الجسور.

وقام بأمرها بحسر ملابسها وكشف عورتها فرفضت فقام بصفعها على وجهها مُشهراً سلاحاً أبيضاً محل الاتهام الثاني مُهدداً إياها باستعماله إن لم تنصاع لأمره، فاستجابت له خوفاً منه ومن إيذائه وحسرت ملابسها حتى كشفت عورتها، واستثارت شهوته واستمنى على ملابسها.