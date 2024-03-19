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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غزو الأندلس وفتح صقلية .. أحداث وقعت في التاسع من رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم بعض الأحداث والوقائع التي لها عظيم الأثر على مدار التاريخ والتي تنوعت ما بين الفتوحات الإسلامية ورحيل البعض، فضلًا عن بعض المعارك التاريخية التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم.

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ملخص أحداث الحلقة الخامسة من المسلسلات التاريخية والشعبية في رمضان (فيديو)


 وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الأحداث التي وقعت في التاسع من رمضان:
 

1- أعيد الآذان بمئذنة مدرسة السلطان حسن

فى سنة 825 هـ تم إعادة الآذان بمئذنة مدرسة السلطان حسن أفخر بناء إسلامي فى سلطنة الظاهر ططر المملوكي  

2- قيام موسى بن نصير باستكمال غزو الأندلس

في عام 93هـ الموافق 18 يونيه 712م، قام القائد موسى بن نصير بحملة لاستكمال غزو الأندلس، وتمّ فتح إشبيلية وطليطلة. 

3- موقعة بلاط الشهداء

في عام 114هـ الموافق أكتوبر 732م، حدثت موقعة بلاط الشهداء في (تور – بواتيه) بين شارل مارتل قائد الفرنجة وبين عبد الرّحمن الغافقي، وفي هذه الواقعة هزم العرب وقتل الغافقي، وتعرف لدى الفرنجة بموقعة (تور) أو (بواتييه).

3- فتح صقلية

في عام 212هـ الموافق 1 ديسمبر 827م، نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتمّ فتح صقلية على يد زياد بن الأغلب.

 

5- معركة الزلاقة

في عام 479هـ الموافق 17 ديسمبر 1086م، انتصر يوسف بن تاشفين قائد جيوش المرابطين على الفرنجة بقيادة الفونس السادس في معركة الزلاقة، وقد نجا ألفونس مع تسعة فقط من أفراد جيشه. وتشير بعض المصادر إلى أن معركة الزلاقة وقعت يوم الجمعة 12 رجب 479هـ الموافق 23/10/1086م.

 

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