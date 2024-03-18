الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حلا شيحة: بحب الحجاب بس مش هقدر ألبسه (فيديو)

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة

عبرت الفنانة حلا شيحة، عن حبها للحجاب لكن في نفس الوقت لا تستطيع ارتدائه خلال الوقت الحالي كما كانت تفعل سابقا.

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حلا شيحة تكشف مفاجأة حول سبب ارتدائها النقاب

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وقالت حلا شيحة خلال لقائها ببرنامج "ع المسرح " مع الإعلامية منى عبد الوهاب “ والمذاع على فضائية  ”الحياة" ، و"سي بي سي" مساء اليوم الإثنين: "الحجاب صح وحلو وجزء من المجتمع بس أنا مش قادرة ولازم نعمل الحاجة وإحنا حاسين بيها، وكل واحد لازم يعمل اللي حاسه

الحجاب بالذات مينفعش  يتلبس إلا لو فيه اقتناع واحساس بيه

وتابعت حلا شيحة: “الحجاب بالذات مينفعش  يتلبس إلا لو فيه اقتناع واحساس بيه”، معقبة: "حسيت أني عاوزة ارجع اشتغل تاني وده لا يتناقض مع حبي لربنا.

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