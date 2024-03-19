أول إجراء ضد متهم بسرقة المواطنين فى النزهة

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة النزهة، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل مقيم بالمطرية، لقيامه بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة واتخاذه من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لمزاولة نشاطه، تم ضبطه حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبصحبته «ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس»، وبحوزتهما «طبنجة صوت وطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة- ميزان حساس- سلاح أبيض».

وبمواجهته، أقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامى باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته وسيارة ملاكى «تم ضبطها»، مضيفا أن المتهمة تقوم بتصريف المسروقات لدى عملائها، والمواد المخدرة حيازته بقصد الاتجار.