الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراتي الزمالك وفيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم 31 مارس الجاري لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدراليه الأفريقية.

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موعد مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ويأتي لقاء الإياب بين الفريقين مساء يوم السابع من شهر أبريل المقبل.

على صعيد متصل ، وجه لاعب الزمالك وتوتنهام السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزيه جوميز، بعد تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة.
وكان الزمالك قد تلقى خسارتين في آخر مباراتين من الأهلي في نهائي كأس مصر، والجونة في الدوري الممتاز.
وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: “جوزيه جوميز يواجه كابوس، (أنا لو مكانه مش هنام)”.

وتابع ميدو: “المدرب البرتغالي يمتلك 9 لاعبين يلعبون في مركز رقم 8، فترة الانتقالات الماضية الإدارة أدت ما عليها”.

واختتم: "كان ممكن يُدار ملف الصفقات بشكل أفضل من ذلك، لكن لا بد أن يكون هناك مدير تقني أجنبي قوي، لأنه أهم من المدير الفني.

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