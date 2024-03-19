موعد مباراتي الزمالك وفيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم 31 مارس الجاري لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدراليه الأفريقية.

ويأتي لقاء الإياب بين الفريقين مساء يوم السابع من شهر أبريل المقبل.



على صعيد متصل ، وجه لاعب الزمالك وتوتنهام السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزيه جوميز، بعد تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك قد تلقى خسارتين في آخر مباراتين من الأهلي في نهائي كأس مصر، والجونة في الدوري الممتاز.

وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: “جوزيه جوميز يواجه كابوس، (أنا لو مكانه مش هنام)”.

وتابع ميدو: “المدرب البرتغالي يمتلك 9 لاعبين يلعبون في مركز رقم 8، فترة الانتقالات الماضية الإدارة أدت ما عليها”.

واختتم: "كان ممكن يُدار ملف الصفقات بشكل أفضل من ذلك، لكن لا بد أن يكون هناك مدير تقني أجنبي قوي، لأنه أهم من المدير الفني.