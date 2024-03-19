موعد مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الاول لكره القدم لملاقاة نظيره وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب الأخير بدولة تنزانيا مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري.



كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته أخيراً ، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، ثم انخرط اللاعبون في أداء بعض الفقرات المتنوعة ما بين الجوانب البدنية وتدريبات الكرة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.