قد تهدد بالوفاة.. 4 مكملات غذائية ممنوعه لمرضى الكوليسترول المرتفع

قد يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية لخفض نسبة الكوليسترول دون العلم بمدى خطورتها على الصحة، خاصة إذا كانت تتداخل مع أدويتك أو تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

مكملات غذائية ممنوعه لمرضى الكوليسترول المرتفع

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو"، فيما يلي نستعرض 4 مكملات غذائية يجب على مرضى ارتفاع الكوليسترول الامتناع عن تناولها..

مكملات غذائية ممنوعه لمرضى الكوليسترول المرتفع

1- البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على إزالة الصوديوم من الجسم عن طريق البول، مما يخفض ضغط الدم، ومع ذلك، على من يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ألا يتناولوا مكملات البوتاسيوم إذا كنت تتناول أدوية لنفس الغرض، لأن بعض الأدوية تقلل من إفراز البوتاسيوم في البول وتؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم، ما ينتج عنه خفقان القلب أو الشعو بألم في الصدر والغثيان وحتى القيء، أو قد يكون مهددًا للحياة ويسبب الوفاة في الحالات المستعصية.

2- مكملات الثوم

للثوم تأثيرات خفيفة مضادة للتخثر، لذلك، إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم، أو مضادات الالتهاب أو تعاني من اضطراب النزيف، فيجب عليك تجنب مكملات الثوم، وتشمل بعض الآثار الجانبية الأخرى لمكملات الثومواضطراب المعدة.

3- الفيتامينات المتعددة

تحتوي مكملات الفيتامينات المتعددة على مستخلصات زيتية ونياسين ومغنيسيوم، تستهدف أولئك الذين لديهم بالفعل مستويات صحية من الكوليسترول، ويحذر الأطباء من أن هذه الأدوية ليست مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

4- أوميجا 3

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة، لكن العلامات التجارية التي تحتوي على DHA قد ترفع مستويات LDL أو الكوليسترول السيئ، فقد تحدث مشكلة صحية إذا كنت تعاني أيضًا من ارتفاع نسبة الكوليسترول، والذي غالبًا ما يترافق مع ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، إذ تتفاعل أوميجا 3 مع بعض الأدوية مثل أدوية سيولة الدم لأنها قد تطيل الوقت الذي يستغرقه الدم للتجلط.

لذا، إذا كنت تتناول أي أدوية، وخاصة أدوية سيولة الدم، فتحدث دائمًا مع أطبائك المختصين قبل البدء في تناول مكمل أوميجا 3.