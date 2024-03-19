أمسية فلكية لرصد الكواكب والنجوم من سماء مكتبة مصر الجديدة غداً

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، أمسية فلكية لرصد الكواكب والنجوم والتعرف على اهم الظاهر الفلكية التى تشهدها مصر والعالم فى توقيتات محسوبة بكل دقة ، وذلك فى التاسعة من مساء غد الاربعاء ، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، ان الامسية تأتى في اطار استراتيجية الجمعية لنشر الثقافة الفلكية وأهمية التعريف بها، وما لعلم الفلك من تأثيرًا كبيرًا على العالم، إذ نجد أنَّ الحضارات القديمة ربطت معبوداتهم مع الأجرام السماوية، وربطوا تحركات تلك الأجرام بتنبؤاتهم لما سيحدث في المستقبل .

اشار الدكتور نبيل حلمي، الى ان الندوة تاتى مواكبة لظاهرة استثنائيةٍ لم تحدث من قبل، حيث يصل كوكب عطارد، يوم 24 مارس 2024 ، إلى أقصى استطالة شرقية له، والتي تبلغ 18.7 درجة من الشمس، على أن يكون ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان ، وسيكون بمثابة فرصة مثالية من أجل مشاهدة هذا الكوكب وتصويره.

كما اوضح حلمي، ان الامسية الفلكية التى تشهدها مكتبة مصر الجديدة غدا الاربعاء سوف يتم فيها الرصد بالتلسكوب لسطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب. كذلك الرصد بالعين المجردة للتعرف على بعض المجموعات النجمية وكيفية تحديد الاتجاهات بالنجوم.

بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية يجيب عليها فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك والمهندس عصام جودة، الرئيس التنفيذي للجمعية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وتقدم مكتبة مصر الجديدة العديد من الندوات الهامة والفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى تقديم المواهب في الشعر والمسرح والغناء، في إطار النشاط الخاص بها لشهر مارس الحالي ، وذلك كونها إحدى الصروح والمنارات الثقافية الهامة بندواتها الثقافية وأنشطتها المختلفة، وتروي الأقسام المختلفة مسيرتها، التي بدأت في 20 نوفمبر من العام 1946 بعد أن وضع حجر أساسها في عام 1945 لتكون إحدى المنابر الثقافية المصرية الكبيرة.