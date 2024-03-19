كيفية مشاهدة حدث Microsoft Surface وWindows AI وCopilot

لقد حان الوقت تقريبًا لحدث بث مباشر آخر من Microsoft، وهو الأول منذ سبتمبر من العام الماضي. تبدأ الاحتفالات في تمام الساعة 7 مساء الخميس. وأفضل طريقة لمشاهدة كل شيء تتكشف هي عبر البث الرسمي لـ Microsoft؛ لا يبدو أنه سيكون لديهم بث مباشر على YouTube هذه المرة. هذا هو أول حدث مباشر لشركة Microsoft بدون مدير المنتج السابق والمقدم الرئيس منذ فترة طويلة بانوس باناي، الذي غادر إلى أمازون العام الماضي.

ما يمكن توقعه من مايكروسوفت

يتم الإعلان عن هذا الحدث باعتباره "حقبة جديدة من العمل"، لذلك سيكون هناك تركيز كبير على المجال التجاري. هناك الكثير من الشائعات التي تفيد بأن Microsoft ستغتنم الفرصة للكشف عن سلسلة من أجهزة Surface الجديدة. يدعي Windows Central أن جهاز OLED Surface Pro 10 وجهاز Surface Laptop 6 سيتصدران الحدث.

يقترح The Verge أن كلا الجهازين سيحتويان فقط على نتوءات طفيفة في المواصفات مقارنة بالجيل السابق. هناك أيضًا تقارير متضاربة حول ما إذا كانت أجهزة Surface هذه ستحصل على إعادة تصميم أكثر شمولاً في وقت لاحق من الربيع لتناسب المستهلكين غير التجاريين أم لا. لن نعرف حتى يوم الخميس.



هناك رهان واحد آمن. ستواصل Microsoft التزامها تجاه الذكاء الاصطناعي. تنتشر شائعات مفادها أن Surface Pro 10 و Laptop 6 سيتم تشغيلهما بواسطة وحدات المعالجة المركزية Intel Core Ultra و Snapdragon X Elite مع وحدات المعالجة العصبية من الجيل التالي (NPUs) التي تم تصميمها خصيصًا لمهام الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ولتحقيق هذه الغاية، هناك تقارير تفيد بأن هذه الأجهزة ستطلق عليها اسم “AI PCs” وستتضمن زرًا مخصصًا لإظهار المساعد الرقمي Copilot الخاص بالشركة. من المتوقع أن يتم إطلاق متغيرات Intel في أبريل، في حين أن إصدارات Snapdragon المستندة إلى Arm ستظهر في يونيو المقبل.

الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي والمزيد من الذكاء الاصطناعي

كانت مطحنة الشائعات تطحن الوقت الإضافي لهذا الحدث. تشير التقارير أيضًا إلى أن Microsoft ستكشف النقاب عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكن أن تأتي إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، بما في ذلك التسميات التوضيحية والترجمة في الوقت الفعلي ورفع المستوى وتنعيم معدل الإطارات للألعاب وتأثيرات Windows Studio التي تمت ترقيتها.

من المحتمل أيضًا أن يتم الإعلان عن شيء يسمى AI Explorer في هذا الحدث. يُشاع أن هذه ميزة مخطط زمني مضمنة يمكن البحث فيها عبر اللغة الطبيعية. يقال إنه سيعيش على جهازك ويسجل كل ما تفعله وتراه. لذلك، يمكنك أن تطلب من AI Explorer "العثور على هذا الشيء الذي بحثت عنه سابقًا حول الديناصورات" وسيقوم بالبحث في كل لحظة في تاريخ جهاز الكمبيوتر الخاص بك للعثور على المحتوى ذي الصلة. قد يكون هذا كابوسًا للخصوصية، ولكنه قد يجعل المساعدين الرقميين مفيدًا بالفعل في النهاية. نتوقع تمامًا أن تقدم Microsoft ضمانات أمنية عندما يتعلق الأمر بـ AI Explorer.

لن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي هذه حصرية لجهازي Surface Pro وSurface Laptop 6، حيث تشير التقارير إلى أنها ستكون جزءًا من تحديث الميزات السنوي للشركة لنظام التشغيل Windows 11، والمتوقع هذا الخريف. ستوفر Engadget تغطية كاملة للحدث وستسلط الضوء على جميع الحكايات المثيرة للاهتمام.