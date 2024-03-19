موعد تطبيق التوقيت الصيفي ٢٠٢٤.. اضبط ساعتك

يبحث الكثيرون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع، والذي يستمر العمل به لمدة ستة أشهر.

وكان قد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2024 على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وينص الفانون على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يستمر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

ويوافق آخر خميس من شهر أبريل 2024، يوم 26 أبريل 2024، ومن المقرر أن يكون ذلك هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث يتم ضبط الساعة بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، ويقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي

يعتبر التوقيت الصيفي ظاهرة تتكرر سنويًا في العديد من البلاد حول العالم، حيث يتم تعديل الساعات الرسمية لتتناسب مع فصل الصيف.

وتهدف هذه الظاهرة إلى استغلال ساعات النهار الإضافية التي تمتاز بها فصول الربيع والصيف، وذلك من خلال تقديم عقارب الساعة بشكل مؤقت.

تعود فكرة التوقيت الصيفي إلى القرن الثامن عشر، حيث طرحها العالم بنجامين فرانكلين بهدف توفير الطاقة، ومنذ ذلك الحين، انتشرت هذه الفكرة وتبنتها العديد من الدول في أنحاء العالم.

في فصل الصيف، يكون هناك تغير في ساعات النهار والليل، حيث تميل الأرض بشكل أكبر نحو الشمس وتكون فترة النهار أطول، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الفترة الإضافية من النهار في مختلف الأنشطة اليومية.