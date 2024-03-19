ميدو: جوميز يواجه كابوس في الزمالك

وجه لاعب الزمالك وتوتنهام السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزيه جوميز، بعد تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة.



وكان الزمالك قد تلقى خسارتين في آخر مباراتين من الأهلي في نهائي كأس مصر، والجونة في الدوري الممتاز.

وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: “جوزيه جوميز يواجه كابوس، (أنا لو مكانه مش هنام)”.

وتابع ميدو: “المدرب البرتغالي يمتلك 9 لاعبين يلعبون في مركز رقم 8، فترة الانتقالات الماضية الإدارة أدت ما عليها”.

وأختتم: "كان ممكن يُدار ملف الصفقات بشكل أفضل من ذلك، لكن لا بد أن يكون هناك مدير تقني أجنبي قوي، لأنه أهم من المدير الفني