عاجل .. مودرن فيوتشر يعلن فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري.

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ونشر نادي مودرن فيوتشر بيان رسمي جاء كالاتي..

“تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت ، كما تم استرداد الوعي بشكل جزئي، ولكن حتى الأن لايزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية ".

وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الإسكندرية وتحديدًا في الدقيقة 88 من اللقاء وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وتعادل مودرن فيوتشر سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.