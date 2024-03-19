نونيز يغيب عن قائمة منتخب أوروجواي لمواجهاي باسكا وكوت ديفوار

تقرر غياب داروين نونيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة منتخب أوروجواي خلال وديتي المنتخب الباسكي وكوت ديفوار، خلال معسكر شهر مارس الجاري.



جاء غياب نونيز عن معسكر منتخب أوروجواي بسبب معاناته من الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، بعد مواجهة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان مدرب المنتخب الأوروغواياني مارسيلو بيلسا، قد أعلن قائمته من 27 لاعبا تصدرها رونالد آراوخو وفيدريكو فالفيردي وذلك استعداداً للوديتين أمام كل من المنتخب الباسكي والكوت ديفوار.

الجدير بالذكر أن ليفربول ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم أمام مانشستر يونايتد، بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي شهدها ملعب "أولد ترافورد".