"راشومون" و"حواديتنا" في رابع أيام فعاليات عروض مهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بأسيوط

تحت شعار في كل حتة في مصر

واصلت المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح فعالياتها لليوم الرابع على التوالي لعرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة المنيا المسرحية تأليف أحمد سمير إخراج عبد الله مصطفى و يتناول العرض تاريخ الفن المسرحي والتى يسردها مؤلف كتاب عن تطور المسرح يستعرض مجموعة من الشباب الفنانين العمالقة من خلال عرض مسرحي فيظهر الكتاب ويخرج منه شبح المؤلف وينقلهم من حكاية لأخرى وذلك عبر أزمنة مختلفة.

كما شهد المسرح العرض المسرحى " راشومون" تأليف ريونوسوكي أكوتاجاوا ومن إخراج وائل مجدي لفرقة قصر ثقافة ملوي وتدور أحداثه حول جريمة بإحدى الغابات يلقى خلالها زوج مصرعه وتذهب الزوجة إلى أقرب مركز شرطة وتتضارب أقوال الشهود وتهز الجريمة كاهن البلدة فيحمل عصاه ولفافة ملابسه ويرحل عن المدينة وتتوالى الأحداث.

تقام العروض يومياً بإشراف ريهام البغدادى مسئول المسرح بالإقليم والفنان أحمد الشريف مدير إدارة الخدمات الفنية بفرع ثقافة اسيوط وريهام احمد والفنانة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة اسيوط وتنفيذ الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب والفنان عصام عبد النبي.