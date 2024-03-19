السكة الحديد تنفي غرامة الـ 5 آلاف جنيه للكرسي المخالف

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر أحد القنوات المغرضة بخصوص فرض غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة أو كرسي غير محجوز حيث تؤكد الهيئة بأن هذا الخبر عار تماما من الصحة .

وتناشد الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والاخبار المضللة والمغلوطة والتي تهدف إلى اثارة البلبة لدي المواطنين والحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية