الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد تنفي غرامة الـ 5 آلاف جنيه للكرسي المخالف

بوابة الوفد الإلكترونية

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر أحد القنوات المغرضة بخصوص فرض غرامة  قدرها ٥٠٠٠ جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة  أو كرسي  غير محجوز  حيث تؤكد الهيئة بأن  هذا الخبر  عار تماما من الصحة  .

وتناشد الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والاخبار المضللة والمغلوطة والتي تهدف إلى اثارة البلبة لدي المواطنين والحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية

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