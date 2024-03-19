وزير التربية والتعليم يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وهنأ وزير التربية والتعليم الشعب المصري العظيم بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وزير التربية والتعليم: العاشر من رمضان ملحمة بطولية بدماء وشجاعة

ونوه وزير التربية والتعليم بأن ذكرى العاشر من رمضان سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية بدماء وشجاعة رجالها في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

ودعا وزير التربية والتعليم المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار.

وتحتفل القوات المسلحة غدًا الأربعاء الموافق 20 مارس بذكرى انتصار العاشر من رمضان لعام 1973.

وتمكن رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان لعام 1973 من العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، ليتحقق أكبر نصر مبين في العصر الحديث واستعادة أغلى بقعة على الشعب المصري.

ويعد انتصار العاشر من شهر رمضان المبارك الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973م.

وبدأت الحرب في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق ليوم 10 رمضان 1393 هـ، بهجوم مفاجئ من قبل قوات الجيش المصري على القوات الإسرائيلية في سيناء من جانب، والجيش السوري على القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان من جانب اخر، وسط دعم عسكري واقتصادي من بعض الدول العربية، ليسجل التاريخ هذا الحدث العظيم باسم نصر أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان.



