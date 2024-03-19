الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع بريطانيا

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الرئيس رشيد استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوه الرئيس العراقي إلى أن هناك رغبة لدى الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان في مواصلة الحوار بشأن القضايا المتعلقة بإقرار الميزانية ودفع مستحقات موظفي الإقليم أسوة بأقرانهم من الموظفين، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في كردستان العراق.

من جانبه، أكد السفير هيتشن دعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مسار تثبيت الأمن الإقليمي، مشيدا بدوره المحوري في ترسيخ أسس السلام في المنطقة ودور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية.

وزير خارجية النمسا: اجتياح رفح مرفوض دوليا وإسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الثلاثاء، أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوب غزة مرفوض دوليا، وأنه يجب على إسرائيل أن تسأل نفسها بشكل نقدي ما إذا كان قد تم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وقال الوزير النمساوي- في تصريح، اليوم، عقب مشاركته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل- إن الاجتماع بحث الحرب العدوانية الروسية والوضع غير المستقر في الشرق الأوسط وسياسة التوسع الأوروبي.

وأضاف الوزير، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية وأيضا على حماس.

وأكد ضرورة بدء مفاوضات الانضمام مع دول غرب البلقان في أسرع وقت ممكن على أن يناقش هذا الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن منطقة غرب البلقان ليست مجرد منطقة مجاورة بل هي الفناء الداخلي للاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإلا سنواجه مشروعات توسعية من روسيا أو الصين أو أي بلد آخر.

وفي سياق متصل أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن مدى القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات قد يصل لحد استخدام التجويع وهو ما يمثل جريمة حرب .

وأوضحت المفوضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أن المجاعة في قطاع غزة وشيكة ومتوقعة ويتعين على الجميع منعها.