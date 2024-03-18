رئيس رابطة علماء العراق يهنئ الإمام الأكبر بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

بعث الدكتور حامد عبد العزيز الشيخ حمد، رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الازهر، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والثمانين بعد الألف على تأسيس الجامع الأزهر.

منارة الثقافة للمستشرفين



وجاء نص البرقية: «تتقدم إليكم جمعية رابطة العلماء في العراق بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، منارة الثقافة للمستشرفين وكعبة القصاد من الطالبين، الذي تطوف أرواحنا بأروقته كلما ذكر لتنشق عبق التليد وتقر بابتكار الجديد؛ ليجمع بين عظمة الدين وجمال الحياة، ولتهنأ أرض الكنانة التي احتوت بين جنبات أرضها هذه المؤسسة الأم التي ما فتئت مرجعاً للمسلمين وموئلا للطالبين»، مختتمة «كل عام وأزهرنا بخير ومصرنا بسعادة»

كان قد افتتح امس الطالب عمر علي، الطالب بالصف الخامس الابتدائي الأزهري، فعاليات احتفالية الجامع الأزهر بالذكرى ال(١٠٨٤) على تأسيسه، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث نالت تلاوته، التي حاكى فيها كبار قراء القرآن الكريم، استحسان الحضور، من علماء وقيادات الأزهر ورواد الجامع الأزهر.

تضمنت احتفالية الجامع الأزهر بذكرى تأسيسه، مجموعة متنوعة من الكلمات والأنشطة التي تبرز تاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، ومساهمات أبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما سيتم عرض فيلما وثائقيا عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.



كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

وقال فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر إنه يحل علينا اليوم السابع من رمضان، لنتذكر معه تاريخًا طويلًا من العلم والفكر والثقافة والرشد، أمدنا به، ذلكم الصرح العظيم الخالد، والمحراب التليد العامر، الذي أوشك أن يقارب عمره المائة بعد الألف.



وأوضح شيخ الأزهر، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس(تويتر سابقا)، أن أول صلاة جمعة أقيمت في الجامع الأزهر عام 361 للهجرة

مؤكدا أنه منذ ذلك التاريخ يتسنم الأزهرُ مكانته اللائقة به؛ منارة للثقافة، ومنهلًا للعلماء وطلاب العلم والباحثين، ومقصدًا للدارسين من كل بقاع الأرض، داعيا :" اللهم احفظ الأزهر الشريف وزده حفظا وتشريفًا وبارك في علمائه وأبنائه