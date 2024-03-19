وزير الدفاع الأمريكي: بقاء أوكرانيا على قيد الحياة أصبح على المحك

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا.

سيكون أمننا بخطر إذا لم ندعم أوكرانيا

وأكد في خبر عاجل أوردته "القاهرة الإخبارية"، أنه سيجري تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، مشددا: "سيكون أمننا بخطر إذا لم ندعم أوكرانيا".

وشدد: "بقاء أوكرانيا على قيد الحياة أصبح على المحك، وسنظل أقوياء وصامدين من أجل حرية أوكرانيا، كما أن مساعداتنا لأوكرانيا تعمل على تعزيز الأمن الأوروبي".

جدير يالذكر أن الكاتب الصحفي مصطفى أبو شامة، علق على إعلان زعماء مثلث فايمار "ألمانيا، فرنسا، وبولندا" تشكيل تحالف لتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث وسط علامات استفهام كثيرة حول مستقبلها

وقال "أبو شامة"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي": "تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث وسط علامات استفهام كثيرة حول مستقبلها وقادم لهذه الحرب التي تبدو للمجتمع الدولي معضلة كبيرة عصية على الحل"

وأوضح: "تحاول فرنسا من خلال تحالفها مع ألمانيا وبولندا إنقاذ أوكرانيا، بعد تحركات مكثفة من الرئيس الأوكراني خلال الأسابيع الماضية لشحذ الهمم الأوروبية من أجل ملء شغور الدعم الأمريكي المتردد والمرتبك خلال الفترة الأخيرة".

التصعيد الفرنسي من ماكرون خلال الأيام الأخيرة أثار لغطا وغضبا كبيرين في أوساط سياسية

وواصل: "تحاول فرنسا أن تملأ هذا الفراغ، وإن كان التصعيد الفرنسي من ماكرون خلال الأيام الأخيرة أثار لغطا وغضبا كبيرين في أوساط سياسية مختلفة بما في ذلك الداخل الفرنسي، والمسألة تخطت ما أعلنه رؤساء مثلث فايمار، إذ تناولت تصريحات الرئيس الفرنسي احتمالية المشاركة بقوات فرنسية برية وهو ما يعني تورط فرنسا بالكامل في الحرب، وهو أمر أثار عاصفة من الجدل في المجتمع الفرنسي والمجتمع الأوروبي بشكل عام".

من جانبه قال الدكتور حسان البقيعي، خبير العلاقات الدولية، إن روسيا منذ الاتحاد السوفيتي وهي تحاول بشتى الطرق أن تكون لاعبا رئيسيا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وما يلوح بها من صراعات قديمة وممتدة خاصة الصراع العربي الإسرائيلي، حيث كان الاتحاد السوفيتي له دور معروف ومحدد في ذلك الوقت.

وأضاف "البقيعي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن روسيا الاتحادية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين حاولت الدخول لتكون لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط من خلال الأزمة الروسية وكذلك من خلال العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الخليج العربي في مجال الطاقة.

أشار إلى أنه عندما اندلعت أزمة غزة كانت فرصة ذهبية بالنسبة لروسيا، حيث حاولت الاستفادة منها بكل الطرق، وأن تكون لاعبا رئيسيا في الأزمة من خلال الاستفادة عن طريق تخفيف الضغط عن الأوضاع في أوكرانيا، وتخفيف الاهتمام الدولي بالحرب الروسية الأوكرانية، ومن خلال تقليل الدعم الموجة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

