بلينكن يرحب باتفاق الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن الدعم المالي لأوكرانيا

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باتفاق الاتحاد الأوربي الأخير بشأن الدعم المالي لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان أوردته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، إنه خلال مشاركته افتراضيا أمس في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بدعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، رحب بلينكن بالاتفاق وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضرورة الالتزام بمحاسبة روسيا.

وأعرب عن رغبة مشتركة في العمل مع الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة كما رحب بدعم المفوضية الأوروبية لتقديم المساعدات الإنسانية لهايتي وشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي.

وناقش بلينكن والمجلس الأوروبي، أيضًا، التحديات التي تسببها الصين حيث استعرضا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان والحفاظ على الوضع الراهن.

ألمانيا: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستصل لـ500 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها نحو 500 مليون يورو.

صرح بيستوريوس بذلك للصحفيين في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا (راينلاند بالاتينات)، حيث يعقد الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة العسكرية لكييف.

وقال بيستوريوس: "بالنسبة لهذا الاجتماع، شكلنا حزمة أخرى تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار يورو".

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو(حلف شمال الأطلسي) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وفي سياق متصل قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدا أن واشنطن عازمة دوما على تقديم الموارد اللازمة التي تحتاجها أوكرانيا من أجل مواجهة الجانب الروسي.