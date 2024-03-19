خالد الغندور مهاجما الشحات: أزاي يسيب المنتخب.. مصر فوق الأهلي والزمالك

أنتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق استبعاد حسين الشحات من معسكر منتخب مصر بسبب الاصابة مستنكرا تعرضه لأي إصابة وأن خروجه بسبب مباراة فريقه الأهلي أمام سيمبا التنزاني المنتظرة بعد نهاية التوقف الدولي في دوري أبطال أفريقيا.

أضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية: يعني إيه حسين الشحات، يسيب منتخب مصر عشان عنده تقلصات، الشحات خرج من مباراة البنك الأهلي وكان سليم، وحصل بعدها على راحة.

خالد الغندور عبر قناة أون تايم سبورتس

وتابع: جاتله تقلصات في المنتخب، عصام الحضري كان بيبقى هيموت عشان يلعب مع المنتخب، محمد أبوجبل في بطولة أمم أفريقيا قبل الماضية تعرض للإصابة بمزق ولعب بحقن.

وواصل: الشحات كان من الممكن أن يستمر مع المنتخب وممكن يلحق المباراة الثانية، محمد صلاح تعرض لإنتقادات كبيرة بسبب غيابه عن المعسكر الحالي رغم إصابته وغيابه عن مباريات مهمة لفريقه ليفربول.

وتابع: المشكلة بس ان صلاح لعب 3 مباريات منهم اتنين"أساسي" بعد ما رفض ييجي المعسكر الحالي بحجة انه مصاب.

وواصل: حسين الشحات، سيتواجد في مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني، أنا مش ضده، لكن مصر فوق الأهلي والزمالك.

