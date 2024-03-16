حسين الشحات يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى تدريبات الأهلي

غادر حسين الشحات لاعب الأهلي معسكر منتخب مصر المقام حاليا استعدادا لخوض منافسات بطولة العاصمة الدولية الودية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري.

واعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم ان حسين الشحات لاعب منتخب مصر خضع لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى اللاعب من آلام عضلية خلال فترة الإحماء ،وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية .

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات و عدم المجازفة به وعودته لناديه.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ مارس بمواجهة نيوزيلندا ، بينما تلعب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة .

وبعد مغادرة حسين الشحات لمعسكر المنتخب اصبحت قائمة الفراعنة تضم 24 لاعبا وهم :

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفي شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفي فتحي

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي.

وكانت أزمة قد نشبت بين المنتخب والأهلي بسبب لاعبي الأهلي الدوليين، بشأن عدم جود تنسيق بين الطرفين خاصة وأن المنتخب يضم 10 لاعبين من الأهلي قبل مباراته المرتقبة أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.