سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في عدد من البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 11.95 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.03 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.29 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطري فى البنك الأهلى المصرى

11.95 جنيه للشراء.12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك مصر

12.29 جنيه للشراء.12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك الإسكندرية

12.03 جنيه للشراء.12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى البنك المصرى الخليجي

12.05 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك كريدي أجريكول

11.98 جنيه للشراء.12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى12.58 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى12.56 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر12.57 جنيه للشراء.12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية12.56 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib12.51 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى12.63 جنيه للشراء.12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة12.52 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس12.50 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

155.01 جنيه للشراء.

156.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.78 جنيه للشراء.

156.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

150.64 جنيه للشراء.

155.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

150.60 جنيه للشراء.

155.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

154.03 جنيه للشراء.

158.39 جنيه للبيع.