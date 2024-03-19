138 طالب يؤدون اختبارات أعمال الفصل بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن 138 طالب وطالبة يؤدون اختبارات أعمال الفصل لكلية الصيدلة المستوى الثاني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الاختبارات تُعقد بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة وسط أجواء يسودها الهدوء والالتزام.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة أن طلاب برنامج فارم دي يؤدون الاختبارات بمادة كيمياء حيوية 1.

أما طلاب برنامج فارم دي ( صيدلة إكلينيكية)- فأشار الدكتور جاد شديد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أنهم يؤدون اختبارات مادة كيمياء حيوية 2.

وتابع الدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن 47 طالب وطالبة يؤدون الاختبار ببرنامج فارم دي، بينما يؤدي 91 طالب وطالبة الاختبارات ببرنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية).