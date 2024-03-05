الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية بولندا ونيوزيلندا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود دعم أوكرانيا

وزير الخارجية البولندي
وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي

بحث وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره النيوزيلندي وينستون بيترز، الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأعرب سيكورسكي - خلال اتصال هاتفي  عن شكره لنظيره النيوزيلندي بشأن موقف بلاده تجاه العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي شمل تطبيق منتظم لحزم العقوبات بما يعزز نظام العقوبات الدولي، وفق بيان وزارة الخارجية البولندية، الذي أورده (راديو بولندا). 

وبحث الوزيران، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على ضرورة تقويتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتطرقا أيضًا خلال محادثاتهما الهاتفية إلى الوضع الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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