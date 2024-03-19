وزير الدفاع البولندي: بسبب أحداث أوكرانيا.. العام المقبل سيكون حاسمًا لأمننا

قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، إن العام المقبل سيكون حاسما بالنسبة لأمن بولندا بسبب ما قد يحدث في أوكرانيا.

وحسبما نقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية، شدد كوسينياك كاميش على الحاجة إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية وتعزيز التحالفات، لا سيما في دعم أوكرانيا والاستعداد لأسوأ السيناريوهات، وذلك خلال مؤتمر عُقِد في العاصمة وارسو لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لانضمام بولندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف كوسينياك كاميش أن لكل شخص دورا محددا يجب عليه أن يؤديه، سواء كان في القوات المسلحة أو في المنظمات غير الحكومية أو في مؤسسات الدولة، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود لإصدار قانون أكثر صرامة يتعلق بالدفاع المدني.

واقترح كوسينياك كاميش عدة مسارات عمل محتملة لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، بما في ذلك نشر المزيد من المعدات العسكرية في بولندا ودول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة والتدريب.