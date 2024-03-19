ملخص أحداث الحلقات الثامنة من مسلسلات الأطفال (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الثامنة من مسلسلات الأطفال المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد التقرير، بأنّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل سر المسجد، بدأت بحوار بين سيف وياسين وشروق وطلب ياسين منهم المساعدة للعثور على عشب معين بهدف إنقاذ جدتهم ووافقت شروق وسيف لمساعدة ياسين، وأثناء بحثهم تمكن القرد ميمون من العثور على العشب، وأثناء الحلقة دار شرح الشيخ صلاح لياسين عن أركان الصلاة.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل يحيى وكنوز

وتابع التقرير، أن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل يحيى وكنوز بدأت بمشهد إعدام يحيى وكنوز والأستاذ فضولي ويختار الحراس فضولي للإعدام أولاً ولكن في آخر لحظة يذهب سينو الذي يأتي بالملك بسمتيك الأول الذي تذكر شكل يحيى، وأخذهم قبل إعدامهم إلى القصر، وقال يحيى للملك أنّهم من زمن آخر وشرح له سبب وجودهم.

وأضاف التقرير، أنَّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل نورة بدأت بسؤال والدت نورة لها عن الطريقة التي تصرفت بها مع صديقتها يارا، فردت نورة على والدتها بأنها هي التي صورت ونشر الفيديو فعاتبتها والدتها وقالت لها إن رد الأذى بالأذى هو فعل خاطئ.

ملخص أحداث الحلقات الثامنة من مسلسلات رمضان

جدير بالذكر أن برنامج «صباح الخير يا مصر» عرض تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الثامنة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أفاد التقرير، بأنّ الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، شهدت نقاشا بين عمر الخيام ونظام الملك، على خلفية هروب حسن الصباح من سجنه، في لقاء اتسم بفلسفة عمر الخيام الدائمة على لسانه في تساؤلاته وأفكاره.

وأضاف التقرير أنّ تطورت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، لقاء ياسين بعبد الواحد، صديق والده القديم، ويحاول أن يعرف منه الشخص الذي له مصلحة في قتل والده محمود الرفاعي، فيؤكد له أنّ والده قتل داخل المنزل، ورجح أن يكون «عبدالحميد» الذي يجسد جوره الفنان سيد رجب.

وتابع أنّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، شهدت توعد عايدة لقاتل شقيقها ووالدها، وطلبت عايدة من عفاف زوجة شقيقها، الذهاب إلى ابنها حتى تطلب منه أن يذهب إلى الشركة بهدف تعليمه كل شيء داخل الشركة، ليحل محل والده في المستقبل.