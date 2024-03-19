تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يرصد تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية بسيطة حتى ميدان العباسية، فضلًا عن كثافات نسبية عند تقاطع شارع صلاح سالم.

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية وصولا إلى طريق العروبة، أما عن كوبري المطار، فيشهد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء وصولًا إلى طريق المطار، وكذلك الأمر عند كوبري الحدائق للمتجه إلى الفنجري، وأعلى كوبري المطرية للمتجه إلى الكابلات.

نفق الأزهر

كما يشهد نفق الأزهر انتظام الحركة المرورية للقادم من طريق صلاح سالم وصولا إلى ميدان الأوبرا، كما يوجد انتظار لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى منطقة غمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر، أما عن طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم فيشهد سيولة في الحركة المرورية.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، فيشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا كبيرا في حركة السيارات، وكذلك الأمر في شارع العشرين حتى الطالبية للمتجه إلى شارع فيصل، أما عن طريق المحور فيشهد كثافات مرورية نسبية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر فهناك سيولة مرورية، كما يشهد شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، وكثافات مرورية مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وصولا إلى مناطق الدقي.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور تواصل شن حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

رادارات المرور تحرر 380 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و380 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وحدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.