الحالة المرورية بكوبري أكتوبر

شهد كوبري أكتوبر وشارع رمسيس سيولة مرورية كما شهد شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة انسياب مروري وصولا إلى الدائرى.

وكانت الحالة المرورية بنفق الأزهر شهد سيولة تامة ، فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبر والعكس، وشهدت الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس انسياب مروري.



وكانت قد شنت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية مكبرة، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين .



كما عززت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من تواجدها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى مواجهة اى معوقات مرورية.