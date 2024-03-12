تفاصيل الحالة المرورية بثاني أيام شهر رمضان (شاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يرصد الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

ويشهد كوبري أكتوبر في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس، وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، فإن الطريق يشهد كثافة مرورية أيضا.

شارع رمسيس

ويشهد شارع رمسيس في الوقت الحالي كثافات مرورية تبدأ تقل حتى نصل إلى غمرة، وبالنسبة إلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، فإن عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وسط البلد

وتوجد كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وهناك توجد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، وفي الجيزة، فإن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات، وبالنسبة إلى محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية، ولكن المتجه إلى المهندسين فإنه يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري.

