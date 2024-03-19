الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددًا من الفلسطينيين بجنين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، سلسلة الاعتقالات التي تقوم بها بشكل شبه يومي، حيث اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك، خمسة مواطنين من محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسعد أبو عيشة خمايسة، وشرف غسان سمار بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة اليامون.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزلي عبد وماهر كامل ابو الهيجا في البلدة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين عز الدين ومحمود محمد أبو علي من سيريس، والشاب جهاد مجاهد نعيرات من ميثلون، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السيلة الحارثية وكفر دان وقرية تعنك، دون أن يبلغ عن اعتقالات.