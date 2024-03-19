مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم ورش عمل لطلاب شبراخيت

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور، جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " إقرأ فكر لمستقبل أفضل"، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع، وذلك تحت رعاية الدكتورةنهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

وقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور ،بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بزيارة مدرسة الإمام محمد عبده الرسمية لغات بمركز ومدينة شبراخيت.

وأكد أحمد الهواش مدير المكتبة، إلي إستفادة 54 طالب وطالبة من أنشطة الحملة 54 طالب وطالبه من المراحل المختلفة بواقع 7 ورش عمل بعنوان إعادة تدوير المخلفات والحفاظ على البيئة وورشة تحدي القراءة- ومسابقة فى معلومه و توزيع هدايا وجوايز - وورشة تلوين متنوعه - اشغال يدويه وورشة رسم - ألعاب حروف وكلمات - ألعاب تفاعلية.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالى.