وكيل تضامن الغربية يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة خدمات المواطنين

اجتمع أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بمديرى الادارات الفنية، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للجمهور من كل ادارة فنية فقد وجه إدارة الضمان على المتابعة المستمرة لكافة رؤساء اقسام الضمان بالادارات الاجتماعية والتبية عليهم بحسن معاملة الجمهور، وتلبيت طلباتهم.

ونبه على إدارة الأسرة والطفولة بالمتابعة المستمرة لكافة المرسسات الايوائية سواء اطفال او مسنين التابعة للادارة ومتابعة الخدمات المقدمه للنزلاء بكافة المؤسسات والحضانات.

وكلف إدارة التأهيل بالمتابعة لكافة مكاتب التأهيل والتنبية عليهم بحسن معاملة اهالينا واولادنا من زوى الهمم مع الانهاء السريع للدورة المستندية لهم.

ووجه إدارة الدفاع على المتابعة المستمره للمؤسسات التابعة لهم مع تذليل كافة المعوقات بتلك المؤسسات والعرض على، مشددًا بالإطلاع على كافة الشكاوى سواء الواردة من المحافظة او بوابات الشكاوى لرئاسة الوزراء والوزارة وسرعة حلها وتقديم اللازم لكافة الحلول، مطالبًا ادارة الخدمة العامة بسد الاحتياجات بالادارات والمؤسسات من ابنائنا بالخدمة العامة.



وطالب إدارة شئون العاملين بحصر كافة العاملين بالوحدات والادارات لاعدات هيكلة النواقص الداخلية للادارات والوحدات عن طريق الرقابة والمتابعة مع الاخذ بالاعتبار عن البعد السكنى لزوى الهمم.

كما وجه التفتيش المالى والادارى على متابعة كافة اللجان المشكلة والوقوف على ماتم بكل للجنه والعرض علىة، موجهًا إدارة المعلومات والتخول الرقمى بتجميع كافة الانجازات لكل ادارة وذلك بناء على التعليمات الوزارية.



وشددوكيل الوزارة، بسرعة الانتهاء من المبانى المقدمة ى تم الموافقة عليها مع عرض اى معوقات علىه، مكلفًا باقى الادارات وكافة الادارات بحسن معاملة المترددين على المديرية وسرعة انهاء مصالحهم وانه لن يتهاون مع اى مقصر.

