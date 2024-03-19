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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون للساق الواحدة يحقق الفوز الثاني على التوالي

فريق المقاولون للساق
فريق المقاولون للساق الواحدة

فاز فريق المقاولون العرب للساق الواحده على فريق إنبي بنتيجة 2/0 في إطار مباريات الدوري العام، ويعد هذا هو الانتصار الثالث للفريق والثاني على التوالي.

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الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون العرب وديا استعدادا لاستئناف الدوري

وأحرز الأهداف محمد وائل، ويوسف أشرف في المباراة أمام إنبي ليحصد الذئاب الثلاث نقاط في البطولة.


يقود فريق المقاولون العرب للساق الواحدة كلا من:


ك/محسن بشندي مدير فني 
الكابتن/طه الصاوي المدرب العام 
الكابتن / حسام علي مدرب حراس المرمي.
المدير الإداري للفريق د/ رامي علي.

في سياق متصل، فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق نادي الزمالك في عقر داره بثنائية مقابل هدف ، أحرزها يوسف صابر وعمر ثروت ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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