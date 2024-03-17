الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون العرب وديا استعدادا لاستئناف الدوري

تعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق وذلك خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن برنامج استعداد الفريقين لاستئناف مشوارهما ببطولة الدوري الممتاز.

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سجل هدفي الإسماعيلي محمد زيدان وإيريك تراوري بواقع هدف في كل شوط.

وحرص جهاز الدراويش على إشراك معظم لاعبيه بغرض الحفاظ على جاهزيتهم قبيل استئناف المسابقة.

كما قام الجهاز الفني بتجريب أكثر من لاعب في مراكز مختلفة للوقوف على قدراتهم في تحقيق المرونة التكتيكية.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه سموحة نهاية مارس الجاري باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة السادسة عشر من البطولة.