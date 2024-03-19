موعد مباراة منتخب السعودية ضد طاجيكستان والقنوات الناقلة

تتواصل استعدادات منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض مباراة طاجيكستان المقررة ضمن منافسات الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب الأول بارك في الرياض مباراة السعودية وطاجيكستان ويبحث الأخضر عن تحقيق نتيجة الفوز ومواصلة الانتصارات من أجل حسم صدارة المجموعة.

وكان منتخب السعودية قد فاز على باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية، ويتصدر منتخب السعودية، مجموعته بالتصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط.

موعد المباراة..

يواجه منتخب السعودية نظيره الطاجيكي يوم الخميس القادم على أرض ملعب الأول بارك، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدور التهميدي لتصفيات المونديال، و وسيطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة..

تذاع مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكي عبر قناة Alkass One HD، كما من الممكن أن يتم نقل المباراة عبر قناة الرياضية السعودية "SSC".

قائمة المنتخب السعودي

حراسة المرمى: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، ريان حامد، ياسر الشهراني، محمد البريك، أيمن يحيى.

خط الوسط: مختار علي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهر