بلينكن: سكان غزة بالكامل بحاجة إلى مساعدات إنسانية

صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، بأن جولته في الشرق الأوسط ستتطرق لأمور من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لقناة القاهرة الإخبارية، قال بلينكن: "جولة الشرق الأوسط ستشمل أمورا عدة، ومن بينها التوصل لوقف إطلاق النار ومناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة".

وأضاف: "ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة، وأكدنا لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة".

وتابع: "على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها خاصة وأن سكان غزة جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية".

وأشار إلى أن "100 بالمئة من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية"، واصفا الوضع في القطاع بأنه "مروع".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الثلاثاء الماضي، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيزور السعودية ومصر، هذا الأسبوع، لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبرالماضي.