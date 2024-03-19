مسئولة باليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا وعطشًا

حذرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من أنّ الأطفال شمال قطاع غزة يموتون جوعا وعطشا.

وقالت راسل -على حسابها بمنصة إكس-: إنّ تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، “تؤكد أسوأ مخاوفها”.

وشدّدت على أنّ الأوضاع في غزة تستوجب تحركا عاجلا من العالم بأسره.

وفي وقت سابق الاثنين، أظهر تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 بالمئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون “جوعا كارثيا”.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.